一位知情人士透露，北韓官方近日頒布了最新的新冠肺炎緊急防疫準則，比過往的防疫規定更為嚴格。被推測或許是有一些疫情，或疑似感染的病例出現！

《每日北韓》（Daily NK）報導指出，一位平安道南部的消息人士向他們指出，官方正向居民發布有關新冠肺炎疫情的緊急命令。他表示這些準則適用於政府、企業、與黨相關的工作人員，且都是要「絕對遵守」的事項。消息人士指出，緊急命令中禁止所有居民靠近標有「危險、隔離」的特定地區與建築物，也要避免與該地區的人接觸，或是換物品。

面對新冠肺炎疫情，北韓長期都是採取嚴格的隔離離規定，或是透過封城，直接限制人民外出的自由來應對可疑病例的出現。並且禁止民眾靠近疑似病例者的家，且這些人們的房子外面還會張貼標語，寫明他們正在隔離中。

據了解，在北韓的國家緊急檢疫法當中，共有70條規定，其中不少於12條帶有違反時的懲罰。不過該檢疫法僅包含消毒，保護與管理檢疫設施的內容，並沒有包含禁止當地人靠近的規定。

也就是說，才頒布的緊急防疫命令，比先前檢疫法規定的更嚴格。報導指出，北韓當局有此作法，很可能是因為有人嚴重違反防疫規定，或是可能爆發了疫情。

報導指出，9月9日參加北韓國慶活動一些學生，都被隔離在平成療養院大樓，消息人士指出，有關當局明令禁止與這些學生接觸。《每日北韓》指出，不僅如此，是所有參與9月9日北韓建國73周年活動的人都被隔離了。且活動過後有約10名學生出現了類似新冠肺炎（COVID-19）的症狀，之後被緊急送上救護車移送。

北韓當地人士也推測，當局發布緊急的防疫命令，就是因為9月9日參與活動的人當中有一些人生病了。消息人士指出，這些被隔離的人當中，有些人可能在新冠肺炎檢測中被診斷為陽性。也因此有一些人擔憂疫情會在當地傳染開來。

緊急頒布的防疫命令除了上述內容外，也包含要常洗手、配戴口罩，保持社交距離，以及禁止觸摸鳥類還有野生動物；此外還包含當發現來自國外的氣球、奇怪物品或是來源不明的物品時，要立即向當局報告。

報導指出，北韓正在針對嚴重違反防疫規定的人進行嚴厲的處罰，不僅以「危害國民經濟、違反黨的政策」之罪名控告，更將他們送往政治犯集中營關押。由於違反隔離規定的人數不斷增加，據了解北韓也正在建造新的政治犯集中營，為的就是要提高收容能力。

目前在任何新冠肺炎疫情相關的官方統計中，包含世界衛生組織（WHO）、約翰霍普金斯大學的統計中，北韓都沒有任何確診與死亡病例。北韓也曾經兩度拒絕贈送的新冠肺炎疫苗，且理由包含要把疫苗送到疫情更嚴重的國家。