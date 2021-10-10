就愛吃柚子！一名男子因為實在太喜歡柚子，一天吃一顆，連吃7天後突然四肢痠痛、手腳無力，送醫診斷後竟是肌肉溶解，也就是俗稱的橫紋肌溶解症，醫師追查下，才發現男子還有另外服用一種藥物，才會造成此後果。

事情發生在大陸武漢，劉姓男子嗜吃柚子幾乎成癮，最近更是在下班後，一定要去買顆柚子才肯回家，一天吃1顆，就這樣連吃7天，卻突然手腳痠痛無力，甚至連走路都辦不到，送急診後醫師發現，劉男的肌酸激酶高出平常人5倍，驚覺事情不單純。

醫師追問下，才知道劉男平時都在服用史塔汀(Statins)降血脂藥，若與柚子在短時間內食用會有嚴重副作用，輕則肌肉痠痛、損害，重則橫紋肌溶解症。

醫師提醒，不少藥物與特定食物不能在短時間內一同下肚，否則會產生嚴重後果，以劉男為例，患者吃了降血脂藥後，短時間若還去吃柚子、西柚或是葡萄柚，就會和藥物產生交互作用，好似藥物過量，導致肌肉溶解。