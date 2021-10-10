女網友買了兩瓶果汁，各喝一半後就以「色素味太重」為由辦理退貨，遭網友砲轟。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多產品眾多，價格優惠，吸引許多民眾，幾乎無條件退貨更是受到喜愛，但一名女網友在好市多買了人氣飲料，兩瓶各喝一半就拿回去退貨，網友一看他的「5字理由」更是全都炸鍋，直呼台灣人真的沒有極限。

女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文，表示自己平常都是吃新鮮水果，很少喝飲料，在好市多花了384元買蘋果汁和楊枝甘露嘗試看看，但喝起來「色素味太重」，一個太酸一個太甜，覺得不如買新鮮水果就好，所以最後決定拿去退貨。透過照片可以看到，女網友兩瓶飲料各喝一半，然後就去好市多退貨櫃台排隊辦退貨了。

不少網友傻眼，紛紛跳出來開罵：「色素味？你知道你在說什麼嗎」、「色素是無味的好嗎」、「最好是喝得出色素味，覺得不合胃口就老實說」、「你說化學味我還能理解...」、「這兩款都沒添加色素好嗎，而且色素到底是什麼味道」、「你是想說香料吧」、「您的味覺已超越凡人了，連色素都可以嘗出來」、「我們在那邊學食品檢驗分析都是個屁，學校退錢！」、「台灣人真的沒有極限」、「這種理由也敢拿出來，真的很有勇氣」。

但也有人認為原PO退貨有理：「好市多本來就主打退貨啊，不覺得樓主有錯」、「原PO只是用詞錯誤，還好啦」、「口味不合退貨很合理，這是好市多會員權利」。還有網友眼尖抓包，直指該帳號就是上次PO文抱怨好市多收了一堆桌椅，無視防疫規定的「冰沙女」，認為該女目的就是要引戰而已。