塔利班（Taliban）與美國今天在卡達首都杜哈舉行自從美軍撤離以來的首次面對面會談，塔利班外交部長穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）會後表示，塔利班已警告美國，勿顛覆阿富汗塔利班政權。

在杜哈舉行首日會談後，穆塔奇告訴阿富汗國營巴克大通訊社（Bakhtar），「我們明確告訴他們，試圖顛覆阿富汗政府對誰都沒有好處。與阿富汗維持良好關係對大家都有好處。不該採取任何削弱阿富汗現有政府的行動，那會導致阿富汗人民遭逢問題。」

塔利班高階代表與美國代表團今天起在杜哈舉行兩天面對面會談，美方代表團由美國國務院副特別代表威斯特（Tom West）和美國國際開發總署（USAID）高層人道官員查爾斯（Sarah Charles）領軍。

美國終結長達20年占領阿富汗軍事行動並撤離美軍後，伊斯蘭激進組織塔利班於8月間重掌大權。（譯者：劉學源）1101010