包括極右翼團體成員在內的成千上萬抗議者今天在羅馬市中心示威遊行，反對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）健康通行證擴大適用至所有工作場所，警方動用強力水柱和催淚瓦斯驅離抗議民眾。

法新社報導，不滿健康通行證的示威抗議民眾，與警方爆發肢體衝突。自從8月起進出戲院、博物館和室內體育館或餐廳內用等，必須出示健康通行證，這一證明可顯示COVID-19疫苗接種狀況、是否已染疫康復或過去48小時採檢是否呈陰性。

已退休的瑪麗亞．巴拉林（Maria Ballarin）譴責義大利政府的「暴虐且懦弱脅迫」。她表示，儘管不強制接種疫苗，卻迫使勞工不得不施打，那讓政府免除對致命副作用或嚴重後果負起任何責任，間接讓人民必須接種疫苗，才能上班工作。

總理德拉吉（Mario Draghi）領導的義大利政府於3週前宣布，健康通行證計畫將會從10月15日起擴大適用至全部工作場所，任何拒絕配合的員工將會被停職，無法領薪水。

所有醫療工作人員早已適用健康通行證制度。夫妻倆都是護理師的其中一名抗議者柯西莫（Cosimo）表示，「我們兩人於兩個月前遭停職」。這對夫婦指出，他們都有免疫力且有過敏毛病，他們的家庭醫生豁免他們施打疫苗義務。但夫妻倆被停職，沒薪水可領。

從義大利北部科莫市（Como）前來羅馬參加示威抗議的史特法諾（Stefano）表示，他會接受病毒檢測，「我必須付錢才能上班，實在很荒謬」。

路透社報導，義大利警方今天動用強力水柱和催淚瓦斯驅離在羅馬上街抗議的數以百計民眾，阻止他們接近總理辦公場所以及闖入主要工會義大利勞工總聯盟（CGIL）總部。

義大利媒體報導稱，約1萬名民眾在首都羅馬市中心上街抗議，反對「綠色通行證」（Green Pass），此數位或紙本證明，顯示持有者已至少接種一劑疫苗，或COVID-19採檢呈陰性或近期已染疫康復。

數百名抗議民遊行前往總理辦公場所。配備鎮暴裝備的警察列隊圍堵示威抗議者，抗議民眾獲得極右翼團體聲援。

綠色通行證相關法律即將於數天後生效，屆時所有勞工都強制適用，這是總理德拉吉領導的聯合政府致力說服民眾接種疫苗的最新努力。

義大利境內自2020年初爆發COVID-19疫情以來，累計逾13萬人染疫不治，高居歐洲第2高，僅次於英國。

按照新法律，無法提出有效健康證明的任何勞工，將會被停職，無法領薪水，但不能開除他們。

如今約80%的12歲以上義大利人已完整接種疫苗，且絕大多數民眾似乎支持接種疫苗運動以及使用綠色通行證。（譯者：劉學源）1101010