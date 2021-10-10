在台灣，腦中風排十大死因第三位，尤其即將進入冬季，恐提升腦中風誘發機率。樂生營養科蘇嘉華主任表示，想要預防腦中風，除了包括45歲以上之年齡層且有三高及抽菸史等高危險族群應每年接受頸動脈超音波檢查外，平時養成良好的飲食習慣也是關鍵。

●飲食注意納含量 一小匙鹽調味恐就超量

根據衛福部建議每人每日鈉攝取量應於2400毫克，因此除了天然食材所含有的鈉含量，一餐仍可攝取約600至700毫克鈉。蘇嘉華主任表示，一小匙鹽調味就已幾近超量，更別提市售的運動飲料580毫升中鈉含量就有約150毫克，一不小心就可能過量，因此平時飲食上應多注意採以低鈉攝食，降低身體負擔。

●菜比例大於肉 降低含鈉量攝取

蘇嘉華營養師說明，若平時愛吃高熱量又不愛運動者，在飲食調整上可循序漸進，菜的比例應漸漸大於肉品，像是可選擇香菇、杏鮑菇等菇類及瓜類，搭配天然蔬果，降低含鈉量攝取，避免影響血壓。

不過，要注意，若在服用降血壓藥物、類降血脂藥、抗心律不整藥、免疫抑制劑、安眠藥等，甚至罹患腎臟病者，在挑選水果時也要特別注意，像是文旦應以每日2份為最大量，避免造成與藥物交互影響。

●飲食應總量管理調味料 吃得美味又健康

此外，平時在烹調上，也可多利用白糖、酒、蔥、薑、蒜等取代胡椒鹽、辣椒醬等調味料，來增加食物風味，並減少喝湯，降低攝取過多鈉含量。蘇嘉華營養師提醒，千萬別以為限制鹽分攝取就是限制鈉含量，唯有總量管理醃料、醬料及調味料，才能吃得美味又健康。