剛退伍不到三個月的少偉，沒多久就順利應徵到房仲擔任業務員，才短短半年的時間就有相當優異的成績。可是少偉並沒有因此而高興，反而這份工作的緊張、高壓，讓他的腸胃出問題！經常飯吃到一半，就跑去廁所大便，或是在會議前又要跑好次的廁所，時而拉、時而便祕。不時腸子裡總有過多的脹氣讓他不舒服，要不就是肚子一直有腸鳴聲，很多人以為是他常肚子餓，這種情況實在讓少偉感到困擾。

檢查後少偉正是典型的大腸激躁症。在藥物治療一陣子後症狀仍未明顯改善，只好請中醫師教他按摩穴位來緩解不適的症狀。

大腸激躁症(Irritable Bowel Syndrome，IBS)是以反覆腹痛、腹脹、排便習慣改變為主要臨床表現的腸道功能紊亂性疾病。基本上只要在過去十二個月，至少有十二週或超過十二週感到腹部不適，反覆出現以下症狀，即可判斷患者可能得了大腸激躁症。

●大腸激躁症症狀

①頻繁出現腹痛或脹氣，但排便後即可改善。

②排便次數改變，一周便祕次數超過三次，或是一天腹瀉多過三次。

③大便形態改變，可能出現硬塊、軟便或水便。

④排便的情況改變，患者可能需要很用力排便，或是排便時常有急迫感或常覺得排不乾淨。

⑤糞便容易出現如鼻涕狀的黏液，或是解出黏液狀的糞便。

(示意圖/Shutterstock)

●台灣腸躁症，女高於男

腸躁症(激躁症)的類型可分為「腹瀉型」、「便祕型」、「混合型」和「不確定型」四種類型，其中以腹瀉型占比最多，不確定型最少。目前在台灣發生腸躁症的比例將近二○％，且女性發作率高於男性。

依《中西醫病名對照大辭典》中，腸躁症並無直接中醫病名對應，但可將腸躁症的「腹痛、腹部不適」等症狀歸為「腹痛」範疇。將「大便糞質清稀」症狀歸為「泄瀉」；將「排便困難、糞便乾結」歸為「便祕」範疇。

中醫把腸躁症分為六個證型，分別為：「脾虛濕阻」、「脾腎陽虛」、「脾胃濕熱」、「肝鬱脾虛」、「腸道燥熱」、「肝鬱氣滯」。前四種證型的患者，主要表現為腹瀉和腹部不適，後兩種證型的患者主要表現為便祕。

在門診遇到的患者，絕大多數屬於「肝氣犯脾，土虛木乘」的肝鬱脾虛型，根據中醫的理論，肝脾二臟，相制相成，五行中肝屬「木」，生理功能方面肝又主「藏血」，體陰而用陽，喜條達而主疏泄，可調暢全身上下的氣機，肝氣的暢達與否，直接影響脾胃消化吸收及運化水濕的功能。

五行中脾屬「土」，為氣血化生之源，主清氣升清而可運化水濕。換句

話說，體質偏於脾虛者，本身腸胃功能不好，若受到情緒的波動或工作壓力影響，就容易造成肝失疏泄而影響脾胃功能，也因此會有反覆腹瀉或便祕的情形發生。

●日常飲食習慣的保養

中醫認為肝主神經，肝的疏泄功能失調影響脾、胃、大腸、小腸的運化。平時腸胃功能消化不好的人，更易受環境、情緒等因素影響，所以要先強健脾胃的功能。

①少吃刺激腸胃的食物，例如：酒和含咖啡因的飲品或大蒜與洋蔥。

②少吃易產氣的食物，例如：牛奶、乳酪、碳酸飲料與各種豆類製品。

③少吃不易消化的食物，如糯米類。

④腹瀉型患者少吃高纖、有潤腸效果的食物及寒涼瓜果，如筍、黑白木耳、秋葵、鳳梨、木瓜、火龍果、奇異果等，反之便祕者倒是可以多攝取這些食物。

⑤應避免過冷、過熱兩種極端溫度的食物。

由於壓力與腸道的蠕動有密切關係，若每天都工作生活在高壓的環境者，更容易罹患大腸激躁症。經常需要加班的上班族，應適當的舒緩身心，養成每日運動的習慣，才能讓腸道不致太過於活躍、不安。

●推薦料理／紅藜南瓜葵菇蒸飯

材料：白米四分之三杯、紅藜米四分之一杯、水一杯、中型南瓜二分之一顆、金針菇二分之一包、秋葵八～十條、日式醬油二大匙。

作法：

①將白米、紅藜放在網篩中，以流動的清水洗淨，備用。

②南瓜外皮用刷子洗淨，切小塊，備用。

③將白米、紅藜、水、日式醬油、南瓜、金針菇、秋葵，放進電子鍋內鍋，按下炊飯鍵準備蒸煮。

④待電鍋開關跳起後，再燜煮約十分鐘即可食用。

◦ 食材介紹

南瓜：性溫味甘，入脾、胃經，具有補中益氣的作用。

秋葵：性寒味甘，具健脾、潤腸通便、清利濕熱的效果。

本文節錄自：【讓腸胃動起來：暖男中醫師教你順時養生術+養腸操，遠離胃痛、腹脹、便祕、食慾不振】一書