植牙技術發展至今已相當成熟，成功率幾乎可達9成以上，但根據臨床醫學統計，約43%的植牙患者術後會出現植體周圍軟組織發炎的狀況，還有22%植牙患者可能發生更嚴重的植體牙周炎，多數元凶其實來自於口腔清潔不當，而植體周圍的骨頭倘若流失嚴重，則植體失敗率也會大幅提高。

●植體周圍發炎 如同自然牙罹患牙周病

品御牙醫診所鍾文宸醫師解釋，植體周圍發炎就像是自然牙罹患牙周病一樣，都是受到牙菌斑侵蝕所致。口腔內每天會產生新的細菌，即便牙周病治療穩定，若口腔清潔習慣不良，牙周病有很高的機率會復發，導致植牙後的使用年限縮短，唯有維持良好的口腔清潔習慣，才能讓植牙和自然牙使用長久。

鍾文宸醫師進一步說明，牙周病是一種牙齦遭細菌感染的慢性病，罹患初期不會感到疼痛，而牙齦紅腫出血，常被誤認為是因為火氣大、睡眠不足，時間一久，自然牙旁邊的骨頭和牙齦都遭受細菌破壞，就會導致牙齒鬆動、嚴重甚至脫落。

牙周病患者若有缺牙時，雖然可以藉由植牙重新補足空缺，但前提是必須先控制好牙周病，經過治療回復穩定的健康狀態時，才建議進行植牙。

●除了控制牙周病 糖尿病患血糖控制也是植牙成敗關鍵

牙周病治療時間長短，需視患者嚴重程度與配合度來決定，通常初期牙周病至少需治療3個月以上，牙醫師會用超音波震盪器清除牙齦與牙齒交接處的牙結石，再用手操作器械進行深度清潔，術後加上患者切實配合口腔清潔，牙周病多能獲得良好改善。

而在進行植牙前，患者必須多與醫師溝通並全面評估身體健康狀況，鍾文宸醫師指出，除了先控制牙周病以外，還需要審慎評估糖尿病患有無控制好血糖、有無抽菸及接受過頭頸部放射線治療，或者是否正在服用骨質疏鬆及抗凝血的藥物等，都是影響日後植牙成功率的關鍵因素。

●逾9成台灣人有輕重不一的牙周病 做好口腔清潔不能馬虎

鍾文宸醫師提醒，逾9成台灣人有輕重不一的牙周病，若發現刷牙流血、有明顯口臭時，應提高警覺盡速就醫，牙周病越早發現、療程越短，效果也較好。

鍾文宸醫師認為，不論是牙周病治療期間或是植牙後，都必須做好口腔清潔、不能馬虎，建議三餐飯後及睡前都應落實刷牙程序，並藉由牙間刷或牙線輔助。

正確的刷牙方式應為牙刷朝牙齒和牙齦成45度角清潔，2至3顆牙齒橫向來回刷約10至20次，從上排牙齒的外側、內側到咬合面，再依序進行下排牙齒清潔，最後加上牙間刷從外側到內側仔細清潔牙縫，才是完整的潔牙流程。