捷克國會大選結果今天出爐，人民民主黨（ODS）等3黨組成的中間偏右反對聯盟「一起」驚險擊敗現任總理巴比斯領導的「不滿公民行動」（ANO），並誓言將會與盟友籌組新政府，它們合起來將會在國會掌握過半席次。

捷克電視台的計算顯示，「一起」（Together）與另一反對集團自由派「海盜和市長」聯盟（Pirates/Mayors），可望在200席國會眾議院合計贏得過半的108席。

這可讓此兩集團有機會取代巴比斯（Andrej Babis）以及他的兩個結盟政黨，那兩個政黨在8日和9日舉行的國會大選中得票率皆未達5%門檻，無法按政黨得票比率分配席次。

67歲的巴比斯於選戰期間飽受批評，包括防疫不當、讓國家負債快速攀升以及圖利自己經營的事業等，但巴比斯否認所有指控。

57歲的「一起」領導人費亞拉（Petr Fiala）曾任政治學教授和大學校長，他在記者會上表示：「我們已取得機會，我們將不再陷入債務困境，我們仍會是民主歐洲的一部分。」

他說：「在24小時內，將會與海盜和市長聯盟展開協商。選舉結果很明確，民主反對陣營贏得明顯過半數。」

99.97%計票結果顯示，由右翼人民民主黨（ODS）、中間偏右傳統、責任與繁榮黨（TOP 09）以及中間派基督教民主黨（Christian Democrats）組成的中間偏右聯盟「一起」得票率為27.78%，些微領先巴比斯領導的「不滿公民行動」得票率27.13%，「海盜和市長」聯盟得票率則為15.60%。

反對陣營拒絕與巴比斯合作，指稱巴比斯與其從政前創立商業帝國間的利益衝突，難以令人接受。

反對陣營已承諾將會削減預算赤字和改善政府透明度。但反對陣營也必須化解政策歧見，諸如對待歐盟夥伴的立場等，陣營內有疑歐派，也有支持與歐盟進一步整合派。

過去4年來支持巴比斯少數政府的共產黨，於這次大選被踢出國會，是自二次世界大戰結束以來頭一遭。巴比斯的另一執政夥伴中間偏左的捷克社會民主黨（Social Democrats）於這次大選也未能跨越5%得票門檻。

大選結果對親俄羅斯的捷克總統齊曼（Milos Zeman）和共產黨是一大打擊，齊曼是巴比斯的老盟友。齊曼先前表明，如果「不滿公民行動」贏得最多選票，他將會優先讓巴比斯籌組新政府，這也是反對陣營最擔心的景象。

巴比斯雖承認「一起」作為反對聯盟贏得最多選票，但未釋出他準備轉入在野黨的訊號。巴比斯說：「倘若總統齊曼授權我這麼做，我將會主導籌組新內閣談判。」

但如果由3個中間偏右自由派和保守派政黨組成的「一起」以及「海盜和市長」聯盟堅守攜手合作承諾，巴比斯勢必無法掌控國會過半席次。巴比斯預定於10日會晤齊曼並於13日再度會晤。

人民民主黨黨魁費亞拉告訴記者和支持者，任何新政府必須獲得國會多數支持，他預期總統齊曼將會尊重此事實。（譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1101010