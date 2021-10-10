雙十國慶典禮登場 三大主題表演吸睛｜2021.10.10

國慶典禮今（10）日登場，疾管署副署長羅一鈞、東奧跆拳道銅牌「國民女友」羅嘉翎領唱國歌為一大亮點，而領唱人還有醫護、警消代表，他們都在各自領域默默付出，奉獻的精神相當令人敬佩。

今年5月31日上午，新北市雙和醫院一名新冠肺炎患者、62歲洪姓男子疑因不滿遭隔離負壓病房，持水果刀砍傷3名護理師，其中1人手掌韌帶及神經斷裂，經顯微手術已接回；一位護理同仁腹部割裂傷；另一位護理同仁背部穿刺傷，經緊急手術後病況穩定。其中兩名護理師受邀擔任今年國歌領唱人。

據《中央社》報導，遭砍傷的施宜君表示，一定會努力完成領唱任務；陳昀湞則是手掌韌帶及神經斷裂，目前仍持續復健，對於受邀領唱他感到驚訝，雖然從小常唱國歌，但仍會練習，並坦言相當緊張。

同樣擔任領唱人的台北市消防局第四救災救護大隊組長劉奎佑，從事消防工作已24年，他表示，自8月底被通知入選後就備感壓力，相當緊張、慎重，只能勤加練習，工作空檔、騎車時都在練唱；他也分享，妻子態度很淡定，只傳簡訊提醒「請你好好唱」，父母則開心與親友分享此事。

國道警員楊于辰也是領唱人之一，曾在執勤時遭拖板車撞傷，導致臉部多重撕裂傷，縫了400多針、右胸撕裂傷合併肌肉斷裂、雙腿及右腳掌粉碎性骨折，還有輕微顱內出血，住院一個多月。此次受邀領唱國歌他感到十分驚訝，也很榮幸，但要在那麼多人面前唱歌也會不好意思，但也笑說，這麼多人一起唱，就算破音應該也不明顯，但仍會努力練習。