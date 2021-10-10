紐約洋基今年球季結束，「法官」賈吉(Aaron Judge)的續約問題已不可避免，他明年打完就會成為自由球員。賈吉在外卡戰落敗後表示不願離開洋基，「我們無法預知未來，合約與交易都不在我的控制之中。但我希望整個生涯都穿著條紋戰袍。」

其實比較大牌的球星是不必擔心被交易的，例如「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)的合約就包含了「不可交易條款」，馬林魚當初是經過他本人同意才將他賣到洋基；日籍投手田中將大當初與洋基的合約也有不可交易條款。如果賈吉有意長留洋基，經紀人很可能會幫他爭取到不可交易條款。這次續約比較重要是因為還剩下一季合約的球星若沒有續約，最後被賣掉的機率很高。

賈吉今年的表現相當優異，39轟、98打點、單季出場148場皆是生涯次高，僅次於他2017年的新人王球季。此外他0.287打擊率是生涯最佳，還入圍過金手套獎，證明只要不受傷，攻守方面絕對是值得倚靠的主力。

外卡戰的失敗不至於減損賈吉的身價，他的跑壘失誤應該歸咎於三壘指導員Phil Nevin的瞎指揮。賈吉畢竟是季末3連戰橫掃紅襪的大功臣，加上先發投手寇爾(Gerrit Cole)承擔了外卡戰主要的責難，這筆帳怎樣都不該算到賈吉頭上。賈吉說：「為洋基打球非常光榮，我為球隊犧牲，球隊為我付出，我希望未來能在這裡摘冠。」