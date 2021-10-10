第18號颱風「圓規」今天下午起影響台灣，北部轉為局部雨，東半部降雨增多，氣象局表示，最快今晚發布海上颱風警報，陸警不排除但機率偏低，明後天是「圓規」離台最近的時刻，北部、東半部有豪雨或局部豪雨以上等級的致災降雨，中南部也有局部陣雨。

圓規颱風將通過巴士海峽南側。(翻攝自氣象局)

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，「圓規」結構鬆散，與北北東方的擾動，同為季風低壓內的兩個系統，未來將整併成一個環流大、中心弱的颱風，短期內中心仍向北調整。氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「圓規」未來受太平洋高壓導引，穿過巴士海峽、進入南海的機率最高，周一下午至周二(11、12日)距離台灣最近，要注意共伴環流為東半部、北部山區帶來致災性降雨的威脅。

另外，關島東方約1700公里海面上，有熱帶低壓將發展成颱風，未來在洋面上大迴轉，無侵台機率。

氣象局也指出，圓規颱風目前位於鵝鑾鼻東南方1240公里的海面上，以偏西方向前進，通過巴士海峽南側，雖然中心距離台灣稍遠，但暴風半徑可能碰到台灣南部海面，最快今晚發海警，也不排除發陸警，但機率偏低。

吳德榮表示，今天下午起至周一(11日)上午，東風挾帶水氣漸增，北部轉有局部雨，東半部降雨逐漸增多，且越晚越明顯。周一下午起至周二(12日)「圓規」距離台灣最近，東半部、北部山區雨勢最大，注意致災性降雨，西半部有局部陣雨、山區有較大雨勢，沿海地區有強風。

氣象局指出，周一、周二北部及東半部預測將有大雨、豪雨或局部豪雨以上等級降雨發生機率。周三、四颱風逐漸遠離，周五(15日)起入秋以來最明顯的一波東北季風南下，北台灣轉涼有雨。