今天是國慶日，也是雙十連假第2天，高速公路局預測，國道將有不少出遊車潮，15處路段易塞車，國5易壅塞時間最長，上午南向及下午北向都有高乘載管制。

高公局預測，國5易塞車時段及路段，分別是南向上午6時至午4時，南港系統-頭城，行車時間約平日5倍；北向中午12至深夜12時，宜蘭-坪林，行車時間平日7倍。

根據高公局路況資訊，上午6時多至8時，國5南向車流量大，但未塞車，國道其他路段則順暢。

高公局今天也實施國5雙向高乘載管制，分別是上午6時至中午12時，國5南港系統南向入口；下午2時至晚間9時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口。

高公局預測，今天西部國道最易塞車時段及路段，是上午8時中午12時，南向楊梅-新竹，行車時間平日約5倍，其他路段行車時間約平日3至4倍。

西部國道其他易塞車時段及路段，國1部分包括：南向上午9時至下午1時、彰化系統-埔鹽系統；國1北向上午10時至中午12時、圓山-大華系統；下午4時至深夜11時、新竹系統-湖口；下午3時至晚間9時、南屯-后里；下午2時至深夜11時、西螺-埔鹽系統。

國3部分包括：南向上午8時至中午12時、土城-關西；上午10時至下午1時、快官-霧峰；北向下午4時至晚間8時關西-大溪、草屯-霧峰及竹山-中興；下午4時至晚間9時、大山-香山。

國6部分為西向下午4時至晚間8時、舊正-霧峰系統。

高公局今天也封閉多處國道入口，包括：0時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口；全天封閉國1埔鹽系統雙向入口及國3西濱北向入口；上午7時至晚間7時，封閉國1虎尾北向入口。（編輯：張銘坤）1101010