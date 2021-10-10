香港女星溫碧霞是演藝圈著名美魔女，55歲仍擁有凍齡美貌和前凸後翹好身材，近日她開心曬出到蘇州遊玩美照，好狀態讓網友都驚艷不已。

溫碧霞在微博發文，寫下：「美麗的蘇州陽澄湖食大閘蟹太美味了」，並附上多張美照，只見她穿著黃色上衣搭白色短裙，上衣大挖空設計，讓她白皙平滑美背全都露，四肢更是超級纖細，狀態維持相當好。

溫碧霞超近自拍洩皮膚狀態。(圖／翻攝自微博)

溫碧霞大秀美背和長腿。(圖／翻攝自微博)

而其中一張超近自拍，是溫碧霞和大閘霞的合照，緊緻Q彈無瑕疵肌膚，少女感十足，讓網友都驚呼連連，「女神最近的狀態也太好了吧」、「姐姐好美，果然年齡不會限制美女，這腿這身材絕了」、「用盡我所有的話語也形容不出你的美 」。

溫碧霞過去因為演出《封神榜》的妲己一角而風靡中港台，被封為「最美妲己」，性感美艷形象深植人心，雖然現已年過半百，但仍維持少女外貌，2000年嫁給富商何祖光後，就減少螢幕作品，夫妻倆結褵逾20年，感情依舊幸福甜蜜，而她婚後沒有生子，僅領養一個兒子。

她之前也在節目透露不生子原因，是因為愛漂亮怕身材走樣，加上自己也害怕見血，因為看過姊姊生產過程，覺得很可怕，所以乾脆不生，但她很感謝老公接納她的一切，包括沒有生育這件事。