國民黨今舉行國慶升旗典禮，前總統馬英九（左2）和黨主席朱立倫（左3）一起出席。（圖片摘自中時新聞網Youtube）

國民黨今日在黨中央舉行國慶升旗典禮，前總統馬英九與新任黨主席朱立倫等多位藍營要角一同出席活動，共同慶祝雙十國慶，多名支持者也穿上國旗衣現身，場面歡樂熱鬧。

國慶日今（10日）登場，國民黨約早上8點時在黨中央舉行國慶升旗典禮，馬英九與朱立倫、秘書長黃健庭、及多名藍委都參與，共同慶祝雙十國慶。

前總統馬英九(中)10日參加國民黨中央黨部升旗典禮，致詞時批評蔡英文總統讓中華民國消失。(黃世麒攝)

升旗典禮完畢後，朱立倫致詞表示，今天是中華民國國慶，這110年來，中華民國在風雨動盪中屹立不搖，國民黨保衛台灣、建設台灣，是最愛台灣的政黨。

朱立倫稱，今天除慶祝辛亥革命110年，也慶祝中華民國國慶，國民黨一定會捍衛中華民國，堅持自由民主，也永遠都是孫中山的信徒；他呼籲，不管在台灣或是海內外只要是孫中山信徒，就要捍衛民主和台灣的和平繁榮，他認為兩岸交流都應該秉持這樣的精神，尊重孫中山創建中華民國110年的事實，相互理解和交流。

朱立倫也喊話民進黨，不要為了權力和權位，而是要永遠和民眾在一起，尊重民眾，捍衛中華民國，也請不要扭曲歷史，抹黑國民黨，朱強調，國民黨會永遠和人民同在。