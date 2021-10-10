紙本振興五倍券8日起發放，不過卻有一名婦人在超商領券時，從信封上的透明框發現似乎有短少，當下便與店員一同拆開看，沒想到裡面果真少了一千元，事後聯繫1988客服專線，客服人員稱因已經拆封，所以無法退回。對此，經濟部也提醒，若領券的當下發覺有異狀就退回，千萬別拆封。

據《東森新聞》報導，8日下午一名7旬婦人到超商領取紙本五倍券時，透過信封上的透明方框發現少了一張一千元面額，猜測可能是券有滑動，導致兩張券重疊，因此和店員在櫃檯拆封確認，一看發現裡面果真的少了一張，豈知這一拆反而讓事情變得更麻煩。

7旬婦人的女兒說，當下因無法從外觀確定張數，才會將其打開確認，後來打電話給1988紓困振興專線尋求辦法，客服人員說可請超商店員更換一份新的，而超商店員一開始則以「因為已拆封，我們無法處理」拒絕，但最後仍有協助更換，不過這也令她十分無奈認為被互踢皮球。

經濟部中小企業處副處長胡貝蒂提醒，民眾取收五倍券時，一定要非常確認數量，當場若發現有異狀就退回，千萬別拆封，因為超商數量都是固定，處理作業也會比較麻煩，若拆封「我們就無法處理了」。