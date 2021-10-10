「龍K之亂」持續一週，成為討論聲量霸主，在龍龍發布回應影片隔一日，鄭家純（雞排妹）突然發出解約合約，上演「家純屠龍記」，直播觀看人數更一度飆到6萬人，這個劇情翻轉太快讓網友直呼「無情切割」，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》來看，7日鄭家純開直播「切割龍龍」討論聲量破14000筆，但許多網友認為儘管龍龍很有問題，但經紀公司這波「無情切割」的操作讓人觀感不佳。

雞排妹切割龍龍？懶人包帶你快速看懂

就在7日晚間，與龍龍同一經紀人的鄭家純無預警在臉書上發布星雨公司與龍龍的解約聲明，痛轟「今天妳傳到團隊群組的那些訊息，真的讓我非常失望，妳利用了公司所有人對妳的信任與善良。」鄭家純開直播爆料，從一開始上媒體專訪就是龍龍要求的，龍龍也答應經紀公司結束專訪後就不會再針對此事發聲，沒想到就在當晚發文開嗆呱吉、公開私訊她的理髮師IG，到處留言筆戰，放任粉絲謾罵經紀人康姐卻不出面阻止、解釋，讓鄭家純傻眼「根本就是個自走砲」。

鄭家純爆料龍龍在解釋影片中假哭「她的演技好到我在現場都快吐了」，數度稱龍龍是瘋女人，最後「我記錯了」一句話讓經紀公司決定和龍龍解約的關鍵，「龍K大戰」爆發的原因就是因為龍龍指控老K在「炎上」脫稿演出講到前男友，兩方更曬出不同的逐字稿，事後薩泰爾調現場影片打臉龍龍的說法，最後龍龍以一句「我記錯了」帶過，更在對方提醒「請經紀公司接下來的動作都不要再cue到薩泰爾」僅回一聲「好」引爆公司怒火，痛批「從頭到尾開戰的都是你」。

經紀公司「無情切割」！網友怎麼看？

龍龍自簽到星雨旗下僅過三個月就被這波「龍K之亂」火速解約，許多網友聽完直播內容後，站回老K這邊，直呼「該回來上班啦」、「誰可以把馬謖的頭接回去」、「街亭收復了，馬謖的頭該接回來了吧」。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》來看熱門關鍵字還可以看到「無情」、「風向」、「自助餐」、「霸凌」等關鍵字，網友認為鄭家純、康姐在風向不對時選擇切割龍龍，直呼「無情切割」、「次元切割刀」，有網友就提出把所有錯都給龍龍背，再來強調經紀公司是受害者的姿態令人作嘔「代表你們沒搞清楚就直接對薩泰爾開炮？」、「放著話題繼續延燒，風向不對燒到自己就火速切割」。

許多網友認為龍龍固然有問題，但經紀公司切割之快速令人觀感不好，更有炒作疑慮，龍K之亂究竟會不會在星雨與龍龍解約後告一段落，或是龍龍在解約後又將再度開砲，也讓網友拭目以待。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月07日至2021年10月08日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『雞排妹切割龍龍』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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