【愛傳媒黃珊珊專欄】1998年，投入台北市議員選舉時，雖然只有28歲，但是我已經紮紮實實做了六年的律師，在執業第三年已經成為事務所的合夥人，也實際參與事務所的經營，六年的律師歷練和義務法律服務過程，讓我對自己有信心，也準備好服務更多人，幫助更多人！

為什麼參選？很多人問我這個問題，其實，有三個理由，第一，我很年輕不怕失敗，而且落選很正常，當選才是奇蹟吧！第二，我有專業，隨時都可以回歸專業，進可攻退可守。第三，大家記得吧，我想到體制內去改革不公不義，修改不合時宜的法律，讓善良百姓不再受到法律的傷害！

所以，就跟他拼了吧！

第一次選舉前，我主要在中正萬華區工作生活（事務所在萬華長沙街），但當時那個選區已有人選，所以我被安排參選內湖南港區，一開始我只認識高中同學一家四票，根本不知道從何開始，但也從那一天起，竟然結下了我與內湖南港區的一輩子情緣！

從零開始，找了一個小店鋪當競選總部，其他就是靠自己的雙腳到處走，還有朋友與義工的幫忙，那一年，內湖南港的選民給了28歲的年輕女律師最大的肯定，以選區第一高票當選台北市議員，那一年，我是議會年紀第二年輕的當選人，外界對於我能當選都很詫異，因為我在議會是少數非政二代的年輕人！

這樣也算白手起家吧！我知道自己沒有政治背景和靠山，所以我要好好做事靠自己！當時我的選舉政見就是提供「義務法律服務」，從當選那一天開始，我每個星期都固定在服務處親自接受民眾預約諮詢，假日也會到社區、菜市場、里辦公室等處去巡迴服務，這是我對選民的承諾，王淑俐律師也跟我一起做義務法律服務，整整20多年，我們一直信守著這個承諾，直到我兩年前進到市府工作才停下來，可是王律師現在還是在陳宥丞的服務處繼續義務法律服務，他們都在繼續努力實現我對選民的承諾！

法律與陳情服務其實很簡單，就是「與民有約」，民眾先打電話預約，就跟醫生看門診一樣，我會一對一面對面回答民眾問題，大部分都是陳情案或法律問題，選民們都知道在服務處可以找到珊珊，假日也可以到社區巡迴站找到珊珊，除了生病或出國，我的服務風雨無阻！

我從政的信念是：理性問政、紮實服務，所以從不做譁眾取寵的秀，有六位助理跟我一起打拼二十多年，因為，我沒有家族政治勢力與強大政黨奧援，完全靠自己與助理們認真與努力實實在在做事，我一直相信，認真的人會被看見，所以，我非常感謝內湖與南港的選民，讓我順利連任六屆的市議員，更謝謝大家看見我的認真，也謝謝大家如此信任我！

「一件輕衫，挑戰千山」，一個毫無家世背景的素人就這樣踏入政壇，挑戰不可能，但是如果當年我沒有勇敢嘗試，永遠不知道自己可以做這麼多事！

20年如一日的議員生涯，讓我徹底在基層與市民一起呼吸，一起成長，也造就了今天的我，現在的每一天我都認真與快樂的享受上天給我的鍛鍊，也會繼續挑戰千山！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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