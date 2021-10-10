游姓男子自稱「吃屎哥」，因裸露上半身違反社會秩序維護法遭員警帶回警局管束。（圖／民眾提供）

吃屎哥府前喊「蘇貞昌下台、蔡英文出來」 裸上半身遭管束

自稱「吃屎哥」的游姓男子，10日上午8點半，在中山北路、凱達格蘭大道企圖進入管制區內，當場大喊「蘇貞昌下台、蔡英文出來」，隨即褪去上衣，裸露上半身，並與維護秩序的員警發生口角，現已被壓制並帶回警局管束，將依違反《社會秩序維護法》裁處。

游姓男子上月底，不滿年輕人沒有疫苗可以打，從新莊棒球場2樓高的看台，跳進比賽現場大鬧中職，最後骨折送醫治療，今天上午7點半，又用同樣的方式，脱去上衣表達意見，還說自己要「幹大事」同時以手機直播。

「吃屎哥」在場搞怪突然褪去上衣，高喊「蘇貞昌下台、蔡英文出來」，還說疫苗接種亂七八糟，現場員警見狀立即將人壓制，現已帶回派出所管束，待國慶典禮結束後，才會讓他離開，免得又跑回典禮現場影響他人。

警方表示，尊重民眾言論表達自由基本權，對於違法脫序之不理性行為，將嚴正執法，呼籲民眾表達意見與訴求應以和平、理性的方式，切勿觸法。

頭戴軍綠帽的女子（右2）今早在寶慶路上痛斥蔡英文政府，不料吃屎哥（左4）隨後加入戰局。（圖／警方提供）

據了解，今天早上7點左右，許多民眾一早就排在國慶大會各入口，接受維安需檢查包包、消毒測溫通道準備進場，不料一名頭戴軍綠帽的女子突然在寶慶路痛斥蔡英文政府，警察看到後馬上向前驅離，不料「吃屎哥」隨後也加入戰局，聲援該女子還嚷嚷著「她犯了什麼罪」、「蘇貞昌下台」等語，最後「吃屎哥」褪去上衣，裸露上半身，與維護秩序的員警發生口角，被警方依違反《社會秩序維護法》裁處。