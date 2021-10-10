被林右昌嗆中央做啥都要罵 柯文哲：唉唷 誤會大了 09:122021/10/10 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（張穎齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲。（張穎齊攝） 台北市長柯文哲。（張穎齊攝） 台北市長柯文哲9日酸，調漲基本工資，企業界大老闆都罵成一片，基隆市長林右昌反嗆，中央不管做什麼、好的壞的，柯文哲都要罵。柯10日對此僅表示「唉唷，誤會大了！」 柯文哲今日上午7時許出席北市府國慶升旗典禮，但現場只見國民黨、民眾黨、無黨籍的北市議員，卻不見民進黨籍市議員，柯反問「不會啦，沒民進黨議員嗎？好像有啊，這樣喔，那…」。語畢。 基本工資調高 柯文哲批蔡政府沒考慮「這兩點」：大老闆罵聲一片 罷免林昶佐3.3萬份連署書今送件 議員：要還萬華一個清白 #基本工資 #中央 #誤會 #柯文哲 #林右昌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 柯P擬打BNT前做心電圖 陳時中：沒國家這樣做 04:102021/10/10 焦點要聞 雞排妹罵他「噁男」遭告 陳沂笑開秀半球：追求法院認證的朋友 17:072021/10/09 娛樂 朱黃擬聘叛將李縉穎 基層反彈 文傳會回應了 04:102021/10/09 政治要聞 高嘉瑜貼文「就沒吃過20元麵線」出事了 自家人上門開嗆：妳這樣是有多爽 13:122021/10/09 政治 蘇稱朱小事糊塗 藍轟用40年前物價管經濟 04:102021/10/09 政治要聞 柯文哲酸工資調漲大老闆罵成一片 林右昌諷：中央做什麼柯都要罵 16:302021/10/09 政治 吃過20元蚵仔麵線 林右昌：看有沒有加料 16:412021/10/09 政治 看到林昶佐回應罷免送件 PTT鄉民怒嗆：萬華被霸凌時你在哪 23:132021/10/09 政治 汪小菲秒刪《魷魚遊戲》心得文被抓包 網吐槽「又被大S罵了」 08:222021/10/09 娛樂 誰代表民進黨選台北市長？林右昌、鄭麗君互讚彼此優秀 16:202021/10/09 政治 蔡英文：國軍艱苦訓練的日常 撐起我們的如常 20:562021/10/09 政治 政治熱門新聞 盧秀燕最新民調搶先曝光 吳子嘉驚喊太可怕 - 政治 陳柏惟罷免最新民調曝光 郭正亮斷言最後結局 - 政治 被王定宇抹紅 徐巧芯翻出他兩件往事酸：真的這麼「勇」嗎 - 政治 直播》國慶典禮3大主題表演吸睛 直擊現場最新畫面 - 政治 網揭五倍券上竟有「這圖案」 恍然大悟：原來是小英的恩典 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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