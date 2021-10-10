台北市長柯文哲。（張穎齊攝）

台北市長柯文哲。（張穎齊攝）

台北市長柯文哲9日酸，調漲基本工資，企業界大老闆都罵成一片，基隆市長林右昌反嗆，中央不管做什麼、好的壞的，柯文哲都要罵。柯10日對此僅表示「唉唷，誤會大了！」

柯文哲今日上午7時許出席北市府國慶升旗典禮，但現場只見國民黨、民眾黨、無黨籍的北市議員，卻不見民進黨籍市議員，柯反問「不會啦，沒民進黨議員嗎？好像有啊，這樣喔，那…」。語畢。