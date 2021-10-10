國旗在憲兵旗手操作下緩緩升空。（程炳璋攝）

台南市政府的國慶升旗典禮聚集約600位民眾持國旗揮舞。（程炳璋攝）

台南市永華市政中心西拉雅廣場10日上午7時40分舉辦國慶升旗典禮，現場發送300支小國旗，廣場前聚集500位民眾參加儀式，台南市長黃偉哲提到現在慶祝國家110歲生日，3年後台南將慶祝建城400年儀式。

國慶連假第2天，台南市西拉雅廣場舉辦升旗典禮，一大早就有約500位民眾進場等待，不乏攜家帶眷的家庭，熱血持小國旗揮舞。

西拉雅廣場四周早已插滿大面國旗，不少民眾感受旗海飄揚氣氛與國旗合影。黃偉哲手持小國旗，率領1級幕僚到場參與，典禮在醒獅團戰鼓中開始，國旗在憲兵旗手操作下隨著國旗歌升空，現場民眾皆自發性舉手致敬。台南市民政局表示，今年參與國慶升旗民眾約600人，比去年多。

黃偉哲形容雙十節是十全十美的日子，他認為台灣在新冠肺炎疫情衝擊下，防疫成績卻有目共睹，台南市更是6都確診數最少，「嘉玲」數最多的城市，經濟方面也繳出亮麗成績單。

黃偉哲提醒，現在慶祝國家生日快樂，再過3年，台南市要慶祝建城400周年，台南市作為台灣第1座城市，要用最好的成績表現，讓先民與後世子孫同感榮耀。