勇士歐比斯差一點就擊出全壘打。（MLB臉書）

亞特蘭大勇士靠著左投佛里德(Max Fried)的奮戰，10日成功在國聯分區系列賽G2擊退密爾瓦基釀酒人，佛里德6局僅被敲3安，飆出9K，終場勇士3-0完封釀酒人，系列賽戰成1勝1負。

第3局，勇士索利亞(Jorge Soler)擊出二壘打，頭號猛將弗里曼(Freddie Freeman)敲安奪下第1分，歐比斯(Ozzie Albies)再一支二壘打送回弗里曼。這球跑得有點驚險，該球掉到右外野牆上又彈回場內，弗里曼從一壘拔腿狂奔，釀酒人守備反應迅速，如果弗里曼稍有遲疑可能會在本壘被抓到。

歐比斯跑到二壘就停下腳步，主審檢視重播之後，維持原判是一支二壘打而不是全壘打。失掉這兩分對於釀酒人來說足以致命，第6局釀酒人仍沒有換下先發投手伍德洛夫(Brandon Woodruff)，結果被萊利(Austin Riley)轟出一發陽春炮，這球打得也不深，但確定有飛越中外野圍牆，不像歐比斯那球被「沒收」。

勇士仍維持先發強投的作戰風格，首戰是莫頓(Charlie Morton)6局失2分的好投仍然輸球。此戰佛里德用掉81球撐完6局，提早退場可能是勇士為G5預做準備。分區系列賽5戰3勝，勇士與釀酒人是國聯較弱的兩支季後賽隊伍，打到最後一場也不意外，到時候佛里德可以主投生死的第5戰。佛里德去年季後賽先發4場0勝1敗，這場是他生涯季後賽首勝。