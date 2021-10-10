今(10日)是國慶日，一年一度的國慶大會，也在上午8時55分於總統府前廣場揭幕，今年國歌領唱代表有疾管署副署長羅一鈞、東奧跆拳道銅牌「國民女友」羅嘉翎等人，而「防疫女神」賈永婕也在臉書透露，「其實國慶籌備委員會確實有來聯絡我」。

這次國慶大會由羅一鈞、羅嘉翎、護理師及消防警員等人，偕同客家兒童合唱團領唱國歌，但卻不見「防疫女神」賈永婕，對此，她也在臉書吐露真相，「其實國慶籌備委員會確實有來聯絡我，聯絡我的經紀公司」。

賈永婕也表示能在國慶當天領唱國歌，是多麼榮耀的事，「不瞞你說我都在想要穿什麼了」，但最後她還是沒有上台，「可能是我的歌聲太…特別了，也可以說具有個人特色，所以…」，不過雖然沒有上台，她還是會大聲唱著國歌，「我的歌聲應該還是可以穿越一切，愛台灣」。

賈永婕因在台灣疫情最嚴重的時候，自發性的發起送愛心餐活動，並且四處奔走募款捐贈醫療設備及物資，並親自配送到醫院，她的善行義舉也感動不少人，因此被網友封為「全民女神」、「防疫女神」，連總統蔡英文都親自致電向她道謝。