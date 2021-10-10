升旗典禮迎旗並由大明高中儀隊擔任。（陳世宗攝）

台中市10區特色吉祥物等場，一起歡慶110年國慶升旗典禮。（陳世宗攝）

盧秀燕市長率領市府各局處首長，一同向國旗敬禮。（陳世宗攝）

市府各局處首長，一同向國旗敬禮。（陳世宗攝）

盧秀燕鼓勵民眾拿振興券到台中消費，也期盼透過購物節振興，帶動全市產業與店家復甦。（陳世宗攝）

台中110年雙十國慶升旗 盧秀燕：兼顧防疫拚經濟

台中市政府10日上午在府前廣場舉辦國慶升旗典禮，配合防疫避免人潮群聚，典禮縮小規模取消民眾入場，改採線上直播與民眾一起歡慶國家生日快樂。市長盧秀燕說，今年面對新冠肺炎疫情是充滿挑戰的一年，隨著疫情趨緩，市府在兼顧防疫同時全力舉辦「2021台中購物節」，搭配中央振興五倍券帶來的可觀商機，一起拚經濟振興各行各業帶動經濟發展。

台中市110年國慶升旗典禮今日由光華高工儀隊以操槍表演揭開序幕，升旗典禮迎旗並由大明高中儀隊擔任；盧秀燕市長率領市府各局處首長揮舞小國旗步入會場，與代表國家征戰奧運的台中體育健兒舉重國手謝昀庭及自由車選手馮俊凱一同唱國歌、升旗；台中之光閃耀國慶輝映台中城市光榮。

盧秀燕指出，今年是艱辛的一年，5月本土新冠肺炎疫情升溫，守護台中市民的健康安全成為市府的首要目標，全國首創的「疫苗快打站」全力提升民眾疫苗覆蓋率，目前全體市民涵蓋率58.71％，預計在10月底前達70％涵蓋率目標，市府全力以赴守護市民健康。

盧秀燕表示，她上任後創辦的台中購物節已成為全國最大的購物活動，今日起展開為期60天的活動，市府推出超過3億元現金獎項、逾6萬個紅包，加上1戶千萬好宅，並增加市民專屬抽獎項，鼓勵民眾拿振興券到台中消費，也期盼透過購物節振興，帶動全市產業與店家復甦。

民政局長吳世瑋表示，今日上午7時40分起透過民政局臉書粉絲專頁觀賞直播，還有3C小家電、5000元禮券及現金好禮三重抽，「第一重」直播按讚抽3C小家電；「第二重」票選典禮人氣社交距離宣導員(由台中市10區特色吉祥物擔任)，將抽出10位幸運投票者，每人可獲得5000元禮券；「第三重」直播貼文留言「振興台中購物節開跑」，現金大放送，40位幸運兒，每人可獲得5000元現金，並於12日開獎。