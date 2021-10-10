女星何妤玟在2020年與前夫邵天成離婚，8年婚姻正式畫下句點，何妤玟在同年底認愛「麻吉」前成員大隸（洪健鈞），兩人不時公開放閃，不過小倆口在今年9月傳出情變，何妤玟對外證實分手，何妤玟近日則在IG感性吐恢單心聲：「好聚好散、還是朋友」，同時，何妤玟也在個人Yutube頻道大方分享感情觀。

44歲何妤玟與大隸因生活習慣不同，最後和平分手，回歸單身的何妤玟，昨（9日）則在IG發黑底白字圖「指責別人，不會比較好過，還會讓你忘記檢討自己」，何妤玟也寫下：「不能真摯的原諒別人，只是一昧的指責對方，不是現代人應有的分手態度」，她認為，一段關係的結束也代表未來正要開展，因為期待未來更美好，所以不用覺得自己很可憐，也不需覺得對方很可惡，「#好聚好散、#還是朋友」，最後並正能量標記寫下：「#分手快樂 #彼此祝福 #女人要大器」。

同時，何妤玟也在個人YouTube頻道發1萬Q&A問答影片，何妤玟表示，她喜歡看老高與小茉、馬臉姐、曉涵哥、自說自話的總裁等科普類型影片，何妤玟笑說，主要是和睡眠習慣有關：「因為我晚上常失眠，一個人睡不好，所以其實開他們的東西，我會比較容易睡著。」

何妤玟也公開徵友條件：「有專業度、幽默風趣、懂得聆聽、陪我睡覺」，至於若遇到理想型會想再婚嗎？何妤玟則斬釘截鐵地說：「不會，因為我女兒說，她不想要媽媽再結婚」，何妤玟也分享女兒的想法：「覺得媽媽可以交男朋友，但不要結婚、生小寶寶」，何妤玟也完全尊重女兒。

何妤玟強調，她不會再婚。（圖／取材自何妤玟Youtube）