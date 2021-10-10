今（10）日雙十國慶大典於上午8時55分在總統府前廣場盛大開場，此活動亮點包括國立台灣交響樂團於台北101頂樓開場、主打運動風的霹靂舞、韻律體操、特技跆拳三連發、三軍樂儀隊操演，還有陸航CH47運輸直升機吊掛史上最大巨幅國旗飛越總統府上空；另外由疾管署副署長羅一鈞、東奧跆拳道銅牌得主羅嘉翎等人領唱國歌，都是此次國慶盛典的亮點之一。
全體唱國歌時，國軍CH-47契努克運輸直升機將吊掛歷年最大國旗，在阿帕契與眼鏡蛇直升機伴隨下飛越總統府前廣場上空。
今（10）日雙十國慶大典於上午8時55分在總統府前廣場盛大開場，此活動亮點包括國立台灣交響樂團於台北101頂樓開場、主打運動風的霹靂舞、韻律體操、特技跆拳三連發、三軍樂儀隊操演，還有陸航CH47運輸直升機吊掛史上最大巨幅國旗飛越總統府上空；另外由疾管署副署長羅一鈞、東奧跆拳道銅牌得主羅嘉翎等人領唱國歌，都是此次國慶盛典的亮點之一。
全體唱國歌時，國軍CH-47契努克運輸直升機將吊掛歷年最大國旗，在阿帕契與眼鏡蛇直升機伴隨下飛越總統府前廣場上空。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。