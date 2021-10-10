雙十國慶慶祝大會10日登場，以「民主大聯盟 世界加好友」為主題，由三軍儀隊帶來精彩演出為活動暖場。（陳信翰攝）

中華民國110年國慶大會10日在總統府前舉行，三軍樂儀隊進行組曲演奏及花式操槍，展現平日訓練成果。（鄭任南攝）

今（10）日雙十國慶大典於上午8時55分在總統府前廣場盛大開場，此活動亮點包括國立台灣交響樂團於台北101頂樓開場、主打運動風的霹靂舞、韻律體操、特技跆拳三連發、三軍樂儀隊操演，還有陸航CH47運輸直升機吊掛史上最大巨幅國旗飛越總統府上空；另外由疾管署副署長羅一鈞、東奧跆拳道銅牌得主羅嘉翎等人領唱國歌，都是此次國慶盛典的亮點之一。

中華民國110年國慶大會10日將於總統府前舉行，總統府在早上6:30準時升起中華民國國旗。（鄭任南攝）

雙十國慶慶祝大會10日登場，以「民主大聯盟 世界加好友」為主題，由TBC舞團帶來演出為活動暖場。（陳信翰攝）

We.R特技跆拳表演團為活動暖場。（鄭任南攝）

全體唱國歌時，國軍CH-47契努克運輸直升機將吊掛歷年最大國旗，在阿帕契與眼鏡蛇直升機伴隨下飛越總統府前廣場上空。

陸軍出動CH-47運輸直升機，吊起史上最大的巨幅國旗飛越總統府上空。（鄭任南攝）

AH-64E阿帕契直升機、AH-1W超級眼鏡蛇直升機護衛下，陸軍契努克運輸直升機吊掛史上最大型國旗進場，象徵台灣團結，自信前行的深遠意義。（陳君瑋攝）

AH-64E阿帕契直升機、AH-1W超級眼鏡蛇直升機護衛下，陸軍契努克運輸直升機吊掛史上最大型國旗進場。（陳君瑋攝）

中華民國110年國慶大會10日在總統府前舉行，特勤人員架槍在高點警戒。（陳君瑋攝）