高雄一名人妻嫁給陳姓丈夫18年，育有2子，因為丈夫有嚴重的「大男人主義」，不僅凡事不准她過問，還嗆她：「只有生囝的功能」，人妻氣得離家9年也不聞問，決定提出離婚訴求，陳男卻怕老了沒人照顧拒絕，法官認為夫妻倆分居9年沒有任何互動，感情已無法修復，判准兩人離婚。

據了解，人妻與陳男2003年結婚，婚後與公婆同住，但在家中毫無地位可言，不但家中任任事都不能做主，連丈夫也不挺她，有委曲跟丈夫抱怨卻被嗆「娶妳是為了傳宗接代」、「妳只有生囝的功能」，陳妻心灰意冷，氣得離家出走。

據「三立」報導，陳妻離家後，一人在外租屋，只是偶而回家看小孩，丈夫見到她還冷臉不理，以致一起就是9年，因而向丈夫攤牌要求離婚，沒想到陳男竟回：「如果離婚，那我老了誰來照顧？」，拒絕離婚，陳妻只有向法院訴請離婚。

高雄少家法院審理時，人妻的孩子證稱爸媽常吵架，就讀小學3年級媽媽就離家出走，偶而會回家看他和妹妹，爸爸知道媽媽住在哪裡，可是從來沒去看她，2人也從沒歹動。法官認為，陳妻和丈夫分居長達9年，已無感情基礎，加上陳男無意改善破裂婚姻，因此同意兩人離婚，可上訴。