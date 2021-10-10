陳姓男子去年就讀高中三年級期間，與多名同班同學相約到國父紀念館飲酒聊天，之後趁與1名女同學一起去廁所機會，抓捏對方胸部及臀部，女同學不甘受辱提告性騷擾，台北地院因陳認罪，考量他沒有前科，當庭向被害人道歉，判處拘役50日，緩刑2年，須提供60小時義務勞務。
判決指出，陳與被害人是高中同班同學，去年6月，陳、被害人及其他同學相約在國父紀念館飲酒聊天，當晚陳利用與被害人一同前往廁所機會，乘被害人不及反抗之際，用手抓捏被害人胸部及臀部性騷擾得逞。
事後被害人依據她、男友與陳對話內容，向檢警提告。法官考量陳認罪，沒有犯罪科刑紀錄，審酌他案發時為高中三年級學生，因一時思慮欠周犯罪，事後終能坦承犯行，並當庭向被害人致歉，取得對方諒解，判處拘役50日，緩刑2年。
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