為慶祝中華民國110年國慶，國防部今（10）日表示，配合國慶籌委會規劃，國防部支援「序幕暖場」、「國慶大會」及「主題表演」等3個階段展演任務，期藉官兵代表及各項武器裝備參與，展現國軍捍衛台灣、守土有責及當仁不讓之決心。

國防部支援110年國慶慶祝大會各階段表演項目要點如次：

一、序幕暖場：

首先由國軍聯合樂隊、三軍儀隊共347員登場，進行組曲演奏及花式操槍。上半場，由樂隊演奏自行創作的「光輝進行曲」及「疫無反顧」等2首曲目，並由儀隊操演「展翅飛翔」、「精誠團結」及「眾志成城」等3種隊形。中場，安排示範樂隊及陸、海、空軍樂隊的打擊好手，組成行進鼓隊表演，以整齊穩健並帶有節奏變化的步伐，昂首闊步向前，展現國軍迎接挑戰，達成使命的決心。下半場，則演奏名歌手「蕭煌奇」的「逆風飛翔」、齊柏林紀錄片片尾歌曲「拍手歌」及臺灣樂團「茄子蛋」的「敢傻敢衝」等3首歌曲，並由儀隊進行「犇向未來」、「衝鋒」、「三軍同心」及「勝利雙十」等隊形變換。

二、慶祝大會：

慶籌會邀請6位警、消、醫務及體育代表偕同「國立客家兒童合唱團」一起齊唱國歌，在國歌演唱同時，由陸軍2架CH-47運輸直升機，在AH-64E及AH-1W攻擊直升機的護衛下，吊掛史上最大型國旗2面進場，象徵台灣團結，自信前行的深遠意義。

三、主題表演：

首先，由國軍各飛行部隊帶來空中分列式，區分旋翼機隊1批3架次(陸軍AH-64E、AH-1W、UH-60M及海軍S-70C等型直升機)、慢速機隊1批3架次(空軍BH-1900C及C-130H等型機)及快速機隊1批5架次(IDF、F-16V及幻象2000等型機)，採整齊劃一的隊形通過觀禮臺前方上空，向國人展現國軍精實訓練的成果，並將以相同的精神持續守護我領空的安全。

緊接由首次採「連建制」編隊，並有忠貞鐵騎之稱的憲兵指揮部快速反應連登場，在首度呈現國人面前的賓士C43型AMG敞篷前導車引領下，搭配9輛戰術偵搜車及54輛重型機車，以時速5公里的速度通過觀禮臺，展現憲兵快反連平日精實訓練的成果。

接下來「英雄」梯隊由今年執行救災、抗旱及防疫有功官兵代表計126員，以及「救災防汛裝備梯隊」，計有生物偵檢車、重型消毒車、裝土車、傾卸車、挖土機、牽引車、淨水裝備車及浮門橋車等20輛，與最受外界矚目的「國防自主裝備」梯隊，計有陸軍CM32裝步指揮車、CM33及CM34裝步戰鬥車、雷霆2000多管火箭車(含指揮車、彈藥車)、中科院陸射劍二發射車(含管制車、雷達車)、陸軍微波車、微星車、電磁頻譜偵蒐車、海軍雄風二及三型飛彈車(含指管車、雷達車、通信車及游修車)、空軍天弓三型飛彈車(含誘標雷達車、通信車)等48輛，依序通過觀禮臺，以彰顯國軍是一支平時能救災，戰時能作戰的精銳勁旅。

最後，在大會結束時，由空軍雷虎特技小組AT-3教練機，採5機大雁隊形，由總統府後方向前通過觀禮臺上空，藉由整齊的隊形、震懾全場的引擎聲，以及藍白紅三色彩煙，為中華民國110年國慶慶祝大會畫下圓滿的句點，並祝賀中華民國國運昌隆，全體國人安居樂業。