厄文堅持不打疫苗造成新球季主場賽事恐怕無法出賽，已經成為籃網當前最頭痛問題，根據《ESPN》資深球評史蒂芬史密斯10日爆料，杜蘭特正在逐漸失去耐心，「杜蘭特的耐心正在一點一點耗盡，最終他會意識到厄文的狀況將影響到籃球！」

「籃網擁有厄文很特別，這點無須懷疑，但假如沒有厄文，籃網仍然可以很特別，」史蒂芬史密斯表示，「如果杜蘭特受夠了，那麼厄文就會走人，也就是被交易，接著就是籃網能否找到球隊接納厄文，這讓很多球隊感到猶豫，因為他太怪了。」

儘管史蒂芬史密斯提前放話杜蘭特快要受不了，起碼從10日籃網的戶外訓練活動當中，杜蘭特與厄文之間互動仍很熱絡，完全看不出任何不合跡象，不過厄文仍是今天場上最特殊的一人，因為全體籃網隊職員之中，就只有他戴口罩現身。

甚至厄文今天稍早也發表推文，「我與我的人受到上帝的保護，我們站在一起！」似乎完全不受交易謠言影響，更表達自己持續堅持不打新冠疫苗心態，看來籃網這個新球季仍然要被厄文搞到烏煙瘴氣，反正這本來就是他最近幾年最擅長的事情。