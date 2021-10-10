熱心民眾拾獲五倍券 警「鷹眼」助找回失主

振興五倍券於110年10月8日開放領取，一早前往郵局和超商領取五倍券的人潮絡繹不絕，未料在9日一早便就有民眾拾獲9000元五倍券送至派出所，員警深知遺失五倍券的民眾一定相當著急，秉持著同理心及為民服務之精神，積極循線調閱路口監視器，皇天不負苦心人，員警鍥而不捨終於找到失主，失主前來派出所領回時，頻頻向員警道謝。

警方指出，台中市政府警察局第六分局何安派出所警員吳柏毅10月9日6時10分許，接獲王男(61年次)報案，稱其於上班途中行經台中市北區北平路時，拾獲2份振興五倍券信封袋(內各別有1000元5張、500元4張、200元10張，總計有9000元之振興五倍券)。

機警的員警立即循線調閱監視器，在王男拾得五倍券地點的前15分鐘，發現騎車經過不慎遺落五倍券的何男(57年次)身影，五倍券遺落瞬間相當短暫，所幸仍躲不過員警的「鷹眼」，員警也立即通知何男至所領回。

何男向警方表示，其原本將其中1000元取出欲使用，其他五倍券折起來放在褲子口袋中，卻不慎於騎車途中遺落，所幸遇到好心人士拾「券」不昧，加上員警的積極協助下順利找回五倍券，感到相當感激。

警方呼籲，民眾出門在外對於隨身物品應該妥善保管，並注意隨身包包或口袋拉鍊有無拉好，避免財物遺失致生莫大遺憾。