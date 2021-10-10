桃市府歡慶國慶。（蔡依珍攝）

桃市府歡慶國慶。（蔡依珍攝）

桃市府歡慶國慶。（蔡依珍攝）

桃市府歡慶國慶。（蔡依珍攝）

桃市府歡慶國慶。（蔡依珍攝）

桃市府歡慶國慶。（蔡依珍攝）

桃市府歡慶國慶。（蔡依珍攝）

桃市府歡慶國慶。（蔡依珍攝）

桃市府歡慶國慶。（蔡依珍攝）

桃市府歡慶國慶。（蔡依珍攝）

桃園市政府一早在府前廣場舉辦升旗典禮慶祝110年國慶，市長鄭文燦致詞表示，中華民國在台灣民主化歷程，創造出亞洲最有活力的新興民主政體，主權在民眾意識深植人心，面對對岸威脅，相信會有更多國家支持、協助台灣，他也提到，過去2年經歷過空前未有疫情跟百年大旱，桃園在守護國境第一線扮演好角色，10月是振興月、疫苗月，會持續在防疫紓困、疫苗接種和經濟振興上努力。

桃市府今年為防疫，不開放現場觀禮，改以線上直播方式邀民眾參與，並有提供超商禮券線上抽獎，國慶升旗典禮由新興高中啦啦隊帶來動感活力的表演揭開序幕，還有新興高中儀隊操槍表演炒熱氣氛，國歌領唱人則特別邀請馬卡道族的原民歌手張芮菲，以原住民的高亢嗓音搭配新興高中合唱團與大家一起合唱國歌，共同歡慶國慶日。

鄭文燦致詞表示，桃園以簡單隆重的國慶典禮慶祝110年國慶，他說，中華民國在台灣的發展，特別是民主化歷程，創造亞洲最有活力的新興民主政體，主權在民意識深植人心，任何政府施政都要以民意為依歸，是共同的民主價值，這30年的民主發展，也讓台灣認同更清晰地植入每一個國民心中，尤其年輕一代，對生存的土地都有很深刻的認同。

鄭文燦說，桃園升格7年成為全台成長最快城市，增加將近22萬人，各項指標不斷提升，雖然過去2年經歷過空前未有疫情跟百年大旱，桃園仍在守護國境的第一線扮演好角色，在防疫環節特別盡心力，他也感謝第一線防疫醫護人員細心、認真的付出，繳出值得信賴的防疫成績。

鄭文燦提到，今年10月正好是振興活動起跑月，「桃園準備好了！」，好市券10.5萬正在使用，透過超商以更智慧方式發行，讓市民容易領得到，而23.1萬份的桃園好市成雙券，將於10／20開放登記抽籤，希望振興消費意願，讓疫情受創的服務業得到挹注，渡過困難展現韌性。桃園也有數位振興券加碼，悠遊卡、一卡通、一銀、pi錢包都加碼超過1000元，鼓勵數位轉型。

鄭文燦也說，桃園購物節將於11月起跑，桃園消費超過500元就能參加抽獎，自信強調兩階段公佈的獎品一定最好，為期12周、90天的桃園購物節，天天抽電動機車1輛、每周抽汽車1輛，提升消費意願。

鄭文燦也提到，10月是疫苗月，要擴大接種，疫苗覆蓋率將提高到7成、完成接種2劑也達3成，達到群體保護力，市府會持續在防疫紓困、疫苗接種和經濟振興努力，幫市民服務是責任也是任務。

鄭文燦希望在敬祝國慶下，為所有生活在台灣的人民，提供堅定、穩定的民主、人權、自由的保障，雖然來自對岸的威脅，不斷在灰色地帶給台灣帶來無形有形的軍事壓力，但他認為大家珍愛土地，一定可以共同面對挑戰，也相信有更多國家會支持台灣，協助台灣保持亞洲最有活力的民主，慶祝新階段，一起歡喜迎接未來，風雨過後，台灣的未來將會充滿光明與希望。