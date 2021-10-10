公務員、國營事業的薪資和福利穩定，因此不少長輩都會希望兒女能夠進入相關單位。近日有網友抱怨，爸爸一直逼他去考國營事業，讓他受不了向網友求助，貼文一出引熱議。

ㄧ名網友日前在Dcard表示，他爸一直要他去考國營事業，傳來的徵才資訊中可見，進入該國營事業後，訓練期間是領4等1級薪2萬4451元，等到正式僱用則是領5等1級薪2萬7994元，原PO向爸爸反應這根本不到自己目前薪水的一半，但爸爸則認為「國營企業的福利、獎金才是重點」。

原PO接著抱怨，只要會考試的工作根本沒有升遷機會，上面沒退就沒缺，沒有缺就沒有開放升等考試，拖到上面退休了，那時候的年紀也不適合再拚升等考試了，並認為薪水太少，福利和獎金是不可控的，還是底薪高較實在。

貼文一出立刻引起討論，「這我懂，父母也是希望我領鐵飯碗，概念就是起碼餓不死」、「父母或長輩都很嚮往公務員的工作，好像考進去之後什麼事都不做就能領薪水一樣」，不過也有人認為，「其實這國營事業升等很快，升到差不多會卡等的時候，年薪也有80萬了，我是需輪班的僱員」、「爸爸說的有道理，國營重的是福利穩定之類的。民營企業有可能倒閉，導致中年失業」。