取自中華民國讚國慶臉書

國慶典禮今天上午8時55分由台灣交響樂團揭開序幕，近80人的樂團在台北101大樓91樓觀景台演奏望春風等多首台灣歌謠，蔡英文總統預計10點25分發表國慶演說，她一早也在臉書表示，這一年來我們克服困難，穩住疫情，也和國際好朋友相互支持。並標記「中華民國110年國慶」。

今年國慶有10大亮點，包括開場表演首度移師第二現場101頂樓，由國立台灣交響樂團演奏紀念文協百年的曲目揭開序幕；接著則是TBC舞團、體操協會、以及We.R特技跆拳表演團，分別帶來三場滿滿霹靂舞、跆拳及體操滿滿運動風的演出。

此外，每年都是看點的三軍樂儀隊，今年更在演出中融入金曲歌王蕭煌奇的「逆風飛翔」和金曲樂團茄子蛋的「敢傻敢衝」，還把拍手歌的節拍結合儀隊拍槍，精彩可期。防疫三級警戒期間，16族原住民孩子透過網路集結串流，推出被稱為「最感人版手牽手」，也獲邀登上國慶禮讚，由60位演唱者在觀禮台上現場展現歌喉及舞蹈。

有國民女友和國民女婿之稱的運動及防疫英雄羅嘉翎、羅一鈞領唱國歌時，將由旋翼機吊掛12x18m史上最巨幅國旗飛越總統府上空。

空中機隊及英雄車隊在總統府前的展演，則由奧帕運代表隊領銜登場，來自軍警消巡、遍布海陸空和地底水裡的各部會防疫防災英雄，大秀肌肉裝備，也非常吸睛，這次轉播更由軍聞社擔綱高空攝影的重任，讓機隊飛翔英姿的高空拍攝畫面首度傳送到國人眼前。

為了讓更多國人能夠見到奧運及帕運英雄，以及防疫防災英雄艦艇及車隊，今年也重現「英雄谷」，讓國慶展演車隊精華版，在通過總統府後重新整隊，繼續在中華路及館前路一帶展開台灣英雄大遊行，今天11點起也會定點發送限量的小國旗和英雄旗。

蔡英文總統今天上午9點半起陸續接見外賓並接受致賀，預計10點20分抵達會場，10點25分發表的國慶演說，將重申台灣充實自我防衛決心與維持區域和平穩定立場，強調不會冒進，但對主權也不會退讓。

蔡英文今早也在臉書說明，這次的國慶主題是「民主大聯盟，世界加好友」，今天是國慶日，這一年來，我們克服困難，穩住疫情，也和共享民主自由的國際好朋友，相互支持。文末也標記「中華民國110年國慶」。