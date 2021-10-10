警方日前受邀至文心森林公園向惠中佛光童軍團團員們宣導犯罪預防知識，培養遵守交通號誌之重要性。（警方提供）

警方日前受邀至文心森林公園向惠中佛光童軍團團員們宣導犯罪預防知識，培養遵守交通號誌之重要性。（警方提供）

台中市政府警察局第四分局南屯派出所，日前受邀至文心森林公園向惠中佛光童軍團團員們宣導犯罪預防知識，警員張雅惠一開場即以時下最夯劇「魷魚遊戲」裡的123木頭人遊戲，融入「紅燈停、綠燈行、黃燈要小心」等交通安全宣導觀念，炒熱現場氣氛之餘，培養遵守交通號誌之重要性。

偵查佐林佩君亦於現場展示許多小熊軟糖、巧克力等樣本，在這些包裝鮮艷的糖果下，其實都是毒品偽裝而成，提醒小朋友不要接受來路不明的食品飲料或糖果，生動活潑的演繹方式，讓童軍團員們印象深刻，藉由此次機會讓這群國家未來的棟樑施以法治教育的觀念，提升警察人民保母的形象。

惠中佛光童軍團總團長盧秋安說，參與童軍團小朋友的年紀大都在國小、國中階段，這個時期的小孩子對外界充滿了好奇，稍有不慎可能就落入有心人士所設下的陷阱，而誤入歧途。這次童軍團的活動與警察結合，從一開始認識警察的裝備與工作內容，天真無邪的團員們臉上露出敬佩與驚奇。

尤其看到警察拿出了各種警用裝備，對許多童軍團員們來說都是新鮮的第一次；透過遊戲的方式將交通、治安的常識帶入，大小朋友玩得不亦樂乎。活動結束小小童軍們大聲地以口號及掌聲向員警表達謝意，並由總團長頒發童軍布章給警察們做紀念。

所長江松泳表示，期望藉此機會，除增添童軍團小朋友們對警察工作的認識外，透過遊戲互動方式，融入正確價值觀，加深警民互動，達到最佳犯罪預防效果。

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