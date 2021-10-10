澳洲一名女子近日在自家花園中，發現了一條長達1公尺的蛇皮，但她不管在屋內還是屋外，都沒有發現任何蛇的蹤影，讓她感到相當崩潰不安，甚至不敢睡覺，擔心蛇會在自己不注意的時候突然出現。

Incredible moment woman finds the 'creepy' remains of a snake skin in her backyard… but something is missing https://t.co/W0KlpDMPix pic.twitter.com/5ycOJXLrdN — Showbiz (@showbiznotices) October 7 2021

根據《每日郵報》報導，澳洲女子貝琳達（Belinda Kane）居住在新南威爾斯州，本月6日她在自家花園發現了一條非常完整的蛇皮，加上斷掉的尾巴部分，全長約有1公尺，不過貝琳達不管怎麼找，在屋內、屋外都沒有看到蛇的蹤影，讓她感到相當惶恐不安，甚至睡不著覺，擔心蛇會在自己不注意的時候出現。

於是她將蛇皮的照片上傳到臉書，發文向其他網友求救，「我似乎在昨天半夜接待了一位訪客，但牠把『外套』遺落在後院，有人能幫我想想辦法嗎？」，從照片中可以看到，這條蛇皮的頭部、雙眼以及鱗片的輪廓相當明顯，不少人看到以後都忍不住全身起雞皮疙瘩。

有網友發現蛇皮頭部的鱗片比較細長，背部還有一整排六邊形背鱗，因此推測它原本的「主人」應該是一條無毒樹蛇，才讓貝琳達稍微鬆了一口氣。而這項驚人的發現，也讓許多網友震撼不已，紛紛留言：「真是太神奇了！在家裡居然可以找到這麼令人驚奇的東西」、「這個蛇皮也太完整了吧」、「太酷了，我在加州生活，雖然有看過蛇皮，但從沒見過這麼長而且完整的」、「謝天謝地我是在網路上看到它，而不是在我的房子裡」。