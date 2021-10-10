北市國慶升旗典禮，現場民眾排隊領嗡嗡包。（張穎齊攝）

北市國慶升旗典禮，現場民眾排隊領嗡嗡包。（張穎齊攝）

北市國慶升旗典禮，現場民眾排隊領嗡嗡包。（張穎齊攝）

北市府推出第7代嗡嗡包，開放現場領取的500人早鳥票，若無法到場的民眾，也加開郵寄給3000名中獎者，但10日一早6時許，有登記線上登記郵寄的民眾不曉得狀況，到場才發現撲空，只好悻悻然離開。台北市長柯文哲坦言，數位落差、市府宣傳不夠，因不能群聚，所以只開放500名早鳥票的位置。

北市府前廣場舉辦國慶升旗典禮，市府民政局以「臺灣加油、臺北強、中華民國110年國慶升旗暨慶祝活動」為主軸。

柯文哲說，今天都線上抽，有500人是線上抽，另外3000人是直接寄去家裡， 因不能群聚，而現場宇美町式位置的規畫沒什麼不好，因發完後，椅子收起來很快。

柯文哲坦言，的確是數位落差，不是每個人都會去看網路消息，當然可讓更多人知道這是網路抽籤，整個國家要e化，要持續堅持，以前北市府要開視訊會議，卻沒人要開，後來疫情來了，1至3個月後大家就都習慣了，他發現開視訊會議可省下很多時間，因以前翡翠水庫、交通局等要從府外進府內開會，效率變高。

柯文哲也在北市府前廣場國慶致詞，他說謝謝大家這麼早起參加雙十國慶，今年因疫情影響，有管制人數，現場只留500個空位，感謝很多市民特別跑來參加與支持，「宜居永續城市」是北市的願景目標，他會繼續努力，現在推出多功能的第7代嗡嗡包，大人小孩都可使用，現場發500個，另外3000個是線上抽籤，用郵寄方式，因現場不能聚集太多人，這也是變通方法。

柯說，日後很多大型活動，做線上、線下混合的方式一定會愈來愈流行，未來1年市府最重要工作就是加速e化工作、做線上轉型，事實上比振興更重要應當是產業轉型，這是他會努力的目標，最後還是謝謝大家一同歡慶中華民國雙十國慶，祝福在場嘉賓身體健康、萬事如意。

抽到嗡嗡包序列第一的汪先生表示，昨天才通知他是排第一個，在線上搶的時候並不知序號，畫面隔很久一直轉，最後跳出來時告訴他已報名成功，用桌上型電腦搶而已，像他去年就沒搶到，今年搶到滿開心，運氣滿好，只覺得有抽中就好，有跟朋友分享自己滿意外，居然是序號1，很開心。

汪先生說，若沒搶到500人的早搶票，也會想去抽3000人線上登記的，第1次這麼近距離接觸到柯，滿開心，以前有搶到，但都排很後面，他覺得市府有在做一些建設規畫及防疫相關，現在北市有慢慢變好。