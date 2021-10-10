國民黨今天在黨中央前舉辦升旗典禮。（趙婉淳攝）

針對大陸國家主席習近平昨天在紀念辛亥革命110週年大會的談話，前總統馬英九今天表示，中華民國憲法增修條文，完全沒有排除兩岸統一選項，但統一方式必須和平，過程必須民主。馬強調，習近平把九二共識和一中原則並列，就是保留了求同存異的空間。

國民黨黨部慶雙十！ 朱立倫、馬英九參與升旗典禮

習近平昨天在紀念辛亥革命110週年大會上發表談話時表示，北京將堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，與「一個中國原則和九二共識」，推動兩岸關係和平發展。他也引用孫中山先生曾說的話，「統一是中國全體國民的希望。能夠統一，全國人民便享福；不能統一，便要受害」。

辛亥革命110周年 習近平發表對台談話

對此，前總統馬英九上午出席國民黨舉辦的升旗典禮後受訪表示，中華民國憲法增修條文，完全沒有排除兩岸統一這個選項，但因為中華民國是自由民主國家，不但統一的方式必須和平，統一的過程必須民主，要掌握這兩個原則，台灣才能夠接受，因為這已經是我們生活的一部分，不可能改變。

馬英九指出，這半年以來，中共領導人物把九二共識跟一中原則並列，換句話說，這兩個沒有劃等號，這是很重要的訊息，也就是保留了求同存異的空間，希望大家看習近平說話能正確解讀，所以他一再強調「九二共識、一中各表」是維繫兩岸關係和平繁榮最重要的共同基礎。

對於習近平昨天談話，國民黨主席朱立倫說，兩岸交流的基礎是「求同存異」，他希望進一步能達到「求同尊異」，尊異就是相互尊重，首先，要尊重中華民國是孫中山創健110年的事實，第二，我們所堅持的是國父理想、民主自由的理想，而堅持中華民國、堅持民主自由是一切的前提，第三，我們絕對反對台獨、反對一國兩制。