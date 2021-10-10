今（10）日是國慶日，民眾黨立委蔡壁如在臉書問道，「TAIWAN，過去這一年，妳快樂嗎？」她說，2021年好像很漫長，她熱愛的中華民國、熱愛的台灣，在過去的這一年發生了好多、好多的事。

蔡壁如今日上午受邀出席國慶升旗典禮，看著緩緩升起的國旗，再看看手上一張具名「中華民國」的觀禮說明，和另一張寫著「TAIWAN NATIONAL DAY 2021」的觀禮證，她不禁想問：「中華民國TAIWAN，過去這一年，妳快樂嗎？」

她表示，我們一起經歷了前所未有的疫情、一起在恐懼中學習如何與病毒相處；疫情下，我們還參加了東京奧運，孩子們是如此的自信且耀眼；面對共機的擾台，我們也是不驚不懼。

這一切歷歷在目，蔡壁如接著說，我們是一個存在的事實，沒有人可以否認我們的存在，我們都是在這塊土地上被滋養長大的，都希望是國泰民安、風調雨順，疫情早日遠離，祝願天天生日快樂。