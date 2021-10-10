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儘管傑倫布朗將因感染新冠肺炎缺席剩餘新球季熱身賽，但塞爾提克還有塔圖！塞爾提克10日靠著塔圖貢獻20分、9籃板及7助攻，以及赫南戈梅茲最後7.4秒的兩罰俱中，驚險以113比111氣走來犯的暴龍(1勝2敗)，也讓塞爾提克收下熱身賽2連勝。

不過塞爾提克贏得有夠驚險，因為打到讀秒階段，雙方仍呈僵局，直到最後7.4秒，塞爾提克才靠赫南戈梅茲兩罰重新超前，暫停過後，班頓嘗試逆轉三分出手沒進，邦加搶下進攻籃板也沒點進，班頓雖然再搶進攻籃板補進追平兩分，比賽時間卻早已結束。

除了塔圖交出全能表現，重回塞爾提克效力的荷福德，也有16分、3籃板及2火鍋，蘭福德13分，葛蘭特威廉斯12分，普利查德11分，接下來塞爾提克只能等待傑倫布朗從新冠病情恢復，如果沒有其他意外，他應該可以趕上新球季開幕戰。

至於暴龍以主力控衛范維利特22分最高，阿奴諾比也有17分，崔特14分，阿丘瓦13分、13籃板，目前暴龍的席亞卡、布契兩大主力仍以受傷為由沒打熱身賽，接著只能期望兩人可以趕在21日新球季開幕戰遭遇巫師之前宣告傷癒歸隊。