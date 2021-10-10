為鼓勵民眾購買節電及節能商品共同投入綠能好生活，台中市政府經濟發展局特別於第3屆台中購物節中增加節電週活動，號召台中市山海屯超過270家販售節能家電、節能商品的店家加入優惠店家，民眾只要在指定優惠店家消費並登錄發票，除有機會抽中台中購物節好禮外，還可加碼抽超商禮卷及電動機車GOGORO，期盼藉此鼓勵民眾汰換老舊耗能電器或產品，帶動市民節電意識。

經發局長張峯源說，市府除邀集台中各區大型家電賣場，如特力屋、燦坤、量販店及百貨業等知名連鎖品牌踴躍加入台中節電購物週優惠店家外，也吸引許多有販售節能小家電、LED燈管、節能週邊商品等，共超過270家五金與百貨賣場共襄盛舉，讓民眾共同消費響應節能。

張峯源指出，民眾只要於節電週活動期間(10月10日至29日)，至有販售節能家電、節能商品的指定優惠店家消費，並下載台中購物節APP登錄發票即可消費累積3倍送，還能參加台中購物節抽現金及千萬好宅等好禮抽獎，並享有加碼抽5200份百元超商禮卷及3台電動機車GOGORO的機會，活動期間民眾消費滿額獲得抽獎序號採持續累計，該週未抽中還可繼續累計至下週抽獎，要讓民眾週週好禮「獎」不完。

經發局強調，台中購物節已於國慶假期正式開跑，市府邀請各地民眾多多前往台中市旅遊消費，振興台中經濟，民眾消費後記得登錄發票，越早登錄獲獎機會越高，也呼籲大家多多購買節電節能商品，響應節能減碳之餘，還能抽好康，讓你我消費促成台中好生活。