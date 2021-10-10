取自中華民國讚國慶臉書

東京奧、帕運我國選手大放異彩，今天國慶典禮在運動、防疫、守衛國土的英雄車隊完成總統府前的展演後，上午11點半至12點40分將展開台北市區的「台灣英雄大遊行」，想一睹英雄風采的民眾，可親自為他們歡呼，成為國慶典禮後開放全民觀賞的下半場。

這場「OUR HEROES！台灣英雄大遊行」。起點為台北市愛國西路北側與中華路東側路口，沿中華路、衡陽路、重慶南路、襄陽路、館前路、忠孝西路至中山南路景福門為終點，館前路的路段則將設置英雄谷舞台。

主辦的文化總會表示，除了東京奧運及帕運的選手及代表隊成員，首度上街頭接受國人喝采，遊行的英雄包括過去這一年多協助防疫、救災、守衛國土的軍警消，以及內政部、交通部、國防部、經濟部水利署、法務部、財政部關務署、環保署、科技部、農委會等各部會，都是「台灣英雄」的成員，許多單位的最新裝備，今年更是在首度參與國慶展演後，加入英雄遊行，讓國人一飽眼福。

由於目前仍屬防疫二級警戒期間，主辦單位於遊行路線沿線，設置數十名專職防疫工作人員，指引現場觀賞者遵守防疫規範，參與的民眾必須全程配戴口罩、與他人保持安全社交距離，並於就近的店家或機構登錄實聯制。

若現場部分區域的人數過多、無法保持社交距離，工作人員將引導至其他區域或遠離遊行路線改為線上收看。活動將透過蔡英文總統及文化總會的youtube頻道、facebook粉專、Yahoo!TV直播。