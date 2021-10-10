37歲沈男8日下午4點駕車經南化區台20線51.5公里處衝下山坡，昏迷至10日凌晨甦醒打電話求救，因車禍山坡灌木叢生，消防人員花了1個多小時才把男子吊掛上來送醫。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

沈男衝出公路處邊坡是一處草叢，無明顯車禍痕跡，路過民眾也無發覺。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市消防局10日凌晨接獲通報，37歲沈男8日下午駕車經南化區山路不慎衝下山坡，昏迷至10日凌晨甦醒，由於手機沒有訊號，只能打112求救，消防人員沿公路搜索，最後聽到受困者微弱回應才找到車禍地點，花了1個多小時才把男子吊掛上來，沈男身上有擦傷、胸部疼痛，已送麻豆新樓醫院救治。

據了解，沈男8日下午4點駕駛休旅車經台20線從甲仙開往南化，在51.5公里一處轉彎不慎翻車摔下15公尺深山坡，當場就昏迷不醒。由於沈男衝出公路處邊坡是一處草叢，無明顯車禍痕跡，路過民眾也無發覺。

沈男昏迷至10日凌晨甦醒，身上多處擦傷、胸部疼痛，受困車內動彈不得，想要打電話求救又無信號，趁著手機還剩最後一點電力，打112求救。

台南市消防局接獲通報後，由南化分隊等出動7車13人前往搜救，凌晨0點50分抵達現場，由於天色昏暗，報案者又不知自己確切車禍地點，搜救隊沿著公路巡視呼叫，終於聽到受困者微弱回應聲。

由於沈男休旅車摔車山坡雜草樹木叢生，難以辨識位置，救援人員下切15公尺深山坡，不斷聽聲辨位，花了1小時才找到沈男，將他從車中救出，吊掛上坡送醫。沈男送醫後今早已出院返家休息，確切車禍原因正由台南市警察局玉井分局調查釐清中，玉井分局也呼籲，台20線北寮往甲仙山路彎道多，請民眾放慢速度駕駛，以確保行車安全。