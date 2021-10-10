「Python程式設計」上課情形。（台中市政府提供）

台中市勞工大學為鼓勵勞工在職進修，強化職場競爭力，委託大學及工會團體開辦5大類勞工職能提升課程，目前已陸續開課中。為鼓勵新住民、中高齡及社會新鮮人等特定族群學習各類新知，提昇職場專業知能，更推出「讀冊免錢」學費全免優惠方案，讓民眾快樂進修無負擔。

勞工局長張大春說，職場競爭激烈，唯有持續進修才能強化競爭力，尤其弱勢勞工更需要透過學習來自我提升，勞工大學提供最佳學習管道，為鼓勵弱勢勞工一起來充電，勞工局針對特定族群推出「讀冊免錢」優惠措施，只要符合補助資格，可享學費全額補助。

張大春指出，保障弱勢勞工職場工作權利是市長盧秀燕特別重視的政策，為落實協助弱勢勞工就讀勞工大學，市府不斷擴大適用補助對象，包括低收入戶、中低收入戶之有工作能力者，身心障礙者、新住民、中高齡、15歲以上未滿18歲之少年勞工，及初任職場勞工等12類特定族群，希望能為弱勢勞工廣開學習之門。

勞工局強調，勞工大學開辦課程多元且實用，是勞工在職進修最佳管道。凡年滿15歲以上，設籍台中市或工作地在台中市的在職勞工都可報名參加，每小時收費50元；凡符合12類特定資格，且勞保月投保薪資為3萬6300元以下的勞工，只要通過學勤考核，缺課紀錄未達應上課總時數三分之一者，即可享有弱勢勞工優惠方案，學費全額補助，免費進修。

有意願進修的勞工朋友請把握機會報名參加，勞工大學相關課程資訊可至官方網站查詢（https：／／laborlearn.taichung.gov.tw／），或電洽台中市勞工大學各委辦單位。