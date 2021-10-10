中市多處公園美人樹綻放超吸睛。（台中市政府提供）

中市多處公園美人樹綻放超吸睛。（台中市政府提供）

秋季至初冬為美人樹花期，台中市多處公園美人樹盛開中，深淺不一的粉色花瓣綻放美麗景致，南區健康公園因擁有全台中唯一的白美人樹，每年花期白、桃紅相間的美人花爭奇鬥艷，吸引攝影好手、散步民眾搶拍，也是熱門的網美景點，台中市政府建設局長陳大田歡迎民眾在閒暇之餘，到戶外賞花，放鬆身心。

建設局長陳大田指出，美人樹是樹型姿態非常柔美的喬木，原產南美洲熱帶至亞熱帶地區，能忍受微涼天氣，水分充足時生長迅速可高達25米，樹幹基部約三分之一處膨大呈酒瓶狀，又稱「酒瓶木棉」。

因果熟時產生絲樣的棉絮，又有「絲棉樹」之稱；花開時粉色花朵掛滿樹冠，非常艷麗吸睛，由於美人樹對土壤環境要求不高、開花期長等特色，也成為台中市行道樹、公園及綠地常見樹種之一。

陳大田提醒，美人樹與木棉同科，樹幹通常有尖銳的瘤狀刺，民眾如近身賞花或拍照，請多加留意，避免受傷，民眾可把握花期出外欣賞美人的倩影。

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