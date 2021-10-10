美國南卡羅萊納州希爾頓黑德島（Hilton Head Island），日前有一隻鱷魚懶洋洋的漂浮在港口海面上做日光浴，面對人類丟魚餵食，還一副愛理不理的樣子，沒想到下秒突然被鯊魚冷不防的從後方突襲，驚險畫面讓現場民眾全嚇傻了。

根據《每日郵報》報導，美國男子康倫 （Cory Conlon）日前到希爾頓黑德島旅遊，剛好在港口附近目擊到一隻鱷魚，懶洋洋的漂浮在海面上享受日光浴，一旁圍觀的民眾為了引起鱷魚注意，開始往海面丟魚要餵牠，但鱷魚懶得搭理，一點反應也沒有。

沒想到遊客投食的舉動意外引來一條鯊魚，不斷在鱷魚下方徘徊，並且大口吞食人們丟下的魚飽餐一頓，但即便如此，鱷魚依舊對於底下的鯊魚不理不睬。

然而鯊魚吃完魚後，似乎沒打算放過鱷魚，不斷在鱷魚的下方來回游動，似乎是在衡量鱷魚的大小，緊接著冷不防的偷咬鱷魚左後腳一口，突如其來的疼痛感將鱷魚嚇壞了，立即迅速轉頭反擊，但無奈速度跟不上鯊魚只好作罷。

影片曝光後網友們都相當好奇，同樣皆為頂尖掠食者的鱷魚和鯊魚，若是真的打起來，到底誰贏誰輸。不過也有網友表示，南卡羅來納州禁止民眾任意餵食鱷魚，呼籲當局追查。