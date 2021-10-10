今日是國慶日，總統府邀請朝野立委參加國慶典禮，時力立委陳椒華今日於臉書發文表示，自己穿上印有「速修礦業法」的T恤，提醒蔡總統，過去選前的信誓旦旦，卻又成了風中承諾，再次跳票，希望執政黨能速修《礦業法》，莫忘初衷。

陳椒華指出，蔡總統在上一任期曾兩度公開承諾「礦業改革」，但第二任期已超過1年4個月，修礦業法的改革腳步仍遲遲未能跨出，至今經濟部連草案都未預告，更別說是送進立法院審議。

陳椒華說，自前年底礦業修法承諾確定跳票，到了2020選前，民進黨黨籍立委、政治人物紛紛表態，聲稱「只要再次全面執政就會啟動修改礦業法工程」。結果，選後近二年來，執政黨進度牛步，未見改革決心，選前信誓旦旦的承諾，再次跳票。

陳椒華表示，蔡總統2017年在『看見齊柏林』紀念展暨頒發褒揚令上所說「過去沒做過環評的個別礦場都要重新審查，以後的礦權展限案也要做環評」、「保護齊導鏡頭記錄下每一處美麗的山林、平原、河川與海岸」。

陳椒華說，有鑑於此，自己只能趁著在距離蔡總統最近的場合上，將「速修礦業法」的訴求穿在身上，提醒蔡總統和執政團隊，在又一次的國恩家慶之時，莫忘對人民的承諾，儘速提出《礦業法》修正草案。