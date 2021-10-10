大陸江蘇省一名李姓女子小莉4日清晨入睡後，突然被耳朵的劇烈疼痛痛醒，醒來後感覺有東西爬到耳朵裡，她用了許了方法試著想把耳朵裡的東西夾出來，可是異物反而越往裡面鑽， 沒辦法只好到附近的醫院求助，醫生檢查後，竟從李女的耳朵裡取出一隻沾滿鮮血的5公分蜈蚣，畫面相當驚悚。

女子睡夢中突覺耳朵劇痛「一直往裡面鑽」，衝醫院夾出染血5公分蜈蚣屍體。。（圖／翻攝自微博）

據《揚子晚報》報導，李女4日睡到清晨5點多時，耳朵突然感覺一陣劇痛，驚醒後感覺耳朵內有蟲子在爬，她趕緊拿出各種工具試圖挖出蟲子，但不論怎麼挖就是取不出來，反而感覺蟲子越跑越裡面，耳朵也越來越痛，只好趕緊到附近醫院就醫。

醫生為李女檢查後，發現耳朵內竟然是一條蜈蚣，隨即在李女的耳道內滴入石蠟油，讓蜈蚣窒息不會亂竄，然後再用夾子把蜈蚣取出，夾出來後，看見一隻已經死亡、全身沾滿鮮血一隻蜈蚣，長度約5公分，李女看後當場嚇呆。

李女表示，她家住山邊，夏天通常都會開窗戶，可能是前一天晚上睡覺時，天氣炎熱沒有關窗戶，才讓蜈蚣跑進房間鑽到她的耳朵裡。