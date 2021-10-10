40歲蕭姓女慣竊，今年初因參加改名遊戲，改名「亮搞玩」，風光領走1萬元獎金，但她先前涉犯的竊盜案一再曝光，台北地院因她改名前，曾在中山運動中心置物櫃偷走消費者皮夾1100元等財物、送貨司機IPHONE等物品，依2個竊盜罪判刑6月，得易科罰金。可上訴。

至於蕭女另在新北市新店的摩斯漢堡店內偷拿男客PORTER包，上月再被台北地檢署起訴，案件尚由台北地院審理中。

今年2、3月，迴轉壽司連鎖店「壽司郎」推出名字有「鮭魚」就可免費吃的活動，引發「鮭魚之亂」。一時間各地掀起多種瘋狂改名活動，其中YouTuber「亮搞玩」祭出名字有「亮搞玩」的人，送1萬元的改名活動，而蕭女即將名字改為「蕭亮搞玩」獲取1萬元獎金，還大方受訪。

但事實上，蕭女是個竊盜前科科累累的通緝犯，檢警查出，去年12月16日晚間，蕭到中山運動中心置物櫃處，竊取別人錢包1個，取走身分證、健保卡、悠遊卡及多張信用卡、現金1100元。

今年1月4日上午，蕭女路上閒逛，趁貨車司機臨停下車送貨機會，即上車竊走司機放置在副駕駛座的斜背包，取走CAIVIN KLEIN黑色短夾、IPHONE電話、銀行提款卡、身分證、藍芽耳機、充電線等物。