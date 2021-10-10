立委鄭正鈐（右三）、中國廣播公司董事長趙少康（邱立雅攝）

歡慶110年國慶，立法委員鄭正鈐在新竹市區舉辦國旗車隊遊行，中國廣播公司董事長趙少康、孫文學校校長張亞中也前來共襄盛舉，與新竹市民一起高舉國旗歡慶國慶。鄭正鈐希望作為國民不能忘本，趙少康則表示用國旗來慶祝國慶並遊行，是很有意義的事情。

鄭正鈐在國慶日舉辦國旗車隊遊行活動，在網路上號召民眾，帶著國旗或穿有紅、白、藍，相關色系的衣帽共襄盛舉，讓中華民國的國旗在國慶日當天飄揚在新竹市的大街小巷。他也特別提醒參加活動的朋友們，活動當中務必要遵守防疫規定。

鄭正鈐表示，在中華民國110周年日子，特別舉辦活動慶祝中華民國生日快樂，近年來在民進黨執政下，淡化國家意涵很多，但眾人在中華民國庇蔭照顧之下成長茁壯，不能忘本，要持續愛國家、守紀律。

「活動很有意義」。趙少康表示，鄭正鈐在網路上號召，並沒有組織動員，現場就有如此多朋友熱烈響應。他表示，自己觀察到民進黨執政的縣市幾乎很少掛國旗，因為中華民國只是他們的工具，並不是真的愛中華民國，讓人非常失望，作為中華民國一份子、國民，當然要愛國家。此次特別趕來共襄盛舉，用國慶遊街、國旗慶祝，是別出心裁，也很有意義的事。